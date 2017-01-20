Albuquerque Gas Tax Hike Proposed

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     YOU COULD END UP PAYING AN EXTRA TAX WHEN YOU BUY GASOLINE IN ALBUQUERQUE. CITY COUNCILOR ISAAC BENTON HAS PROPOSING RAISING THE CITY’S GAS TAX BY 2-CENTS, WITH THE REVENUE GOING TOWARD IMPROVEMENTS TO ALBUQUERQUE’S ROADS AND OTHER TRANSPORTATION SYSTEMS.
     BENTON’S PROPOSAL WOULD SPECIFICALLY MAKE CONDITIONS BETTER FOR PEDESTRIANS.
     BENTON TELLS THE ALBUQUERQUE JOURNAL THE 2-CENT TAX HIKE WOULD BRING IN UP TO 5-MILLION DOLLARS A YEAR AT A TIME WHEN THE CITY IS STRAPPED FOR SALES TAXES. ALBUQUERQUE FACES A POSSIBLE 24-MILLION DOLLAR BUDGET SHORTFALL NEXT FISCAL YEAR.

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