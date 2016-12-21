Incoming D-A Assembles Panel to Review Boyd Case

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     WE SHOULD KNOW WITHIN WEEKS WHETHER FORMER COPS KEITH SANDY AND DOMINIQUE PEREZ WILL BE RETRIED IN THE SHOOTING DEATH OF JAMES BOYD IN 2014. INCOMING D-A RAUL TORREZ SAYS HE’S PUTTING TOGETHER A TEAM OF SEVEN PROSECUTORS FROM AROUND NEW MEXICO TO LOOK AT THE CASE, AND MAKE A RECOMMENDATION:
     THE PANEL WILL LOOK AT ALL THE EVIDENCE AND TESTIMONY FROM THE TRIAL EARLIER THIS YEAR OF DOMINIQUE PEREZ AND KEITH SANDY. TORREZ EXPECTS THE PANEL TO MAKE A RECOMMENDATION BY MID JANUARY.
     SANDY AND PEREZ WENT ON TRIAL EARLIER THIS YEAR IN THE BOYD CASE, BUT IT ENDED IN A HUNG JURY.

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